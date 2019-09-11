بعد إعتماده وحدة قياس.. تعرف على طريقة حساب قوة محرك السيارة بـ ” الجمل الصحراوي “

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الحصان وحدة القياس المعروفة لقوة محرك السيارة بين كبرى شركات السيارات حول العالم ، إلا أن شركة نيسان ابتكرت وحدة قياس ” الجمل الصحراوي ” معللة ذلك بدقة الوحدة الجديدة في ظروف الصحراء مع سيارات الدفع الرباعي .

ويوضح خبراء السيارات طريقة حساب قوة محرك سيارتك بوحدة ” الجمل الصحراوي ” ، وذلك من خلال الخطوات التالية :

1- اضرب عدد أحصنة محرك السيارة × قوة الحصان بالوات ” 745.7 وات ” .

2- اقسم الناتج على قوة الجمل الصحراوي بالوات ” 765 وات ” .

و على سبيل المثال فإنه إذ كان المحرك قوته 100 حصان تكون قوة الحصان بالوات 745.7 ، وقوة الجمل الصحراوي بالوات 765 وات ، وقوته المحددة بالجمل الصحروي هي 97.447 جمل صحراوي .