بعد إعتماده وحدة قياس.. تعرف على طريقة حساب قوة محرك السيارة بـ ” الجمل الصحراوي “
يعتبر الحصان وحدة القياس المعروفة لقوة محرك السيارة بين كبرى شركات السيارات حول العالم ، إلا أن شركة نيسان ابتكرت وحدة قياس ” الجمل الصحراوي ” معللة ذلك بدقة الوحدة الجديدة في ظروف الصحراء مع سيارات الدفع الرباعي .
ويوضح خبراء السيارات طريقة حساب قوة محرك سيارتك بوحدة ” الجمل الصحراوي ” ، وذلك من خلال الخطوات التالية :
1- اضرب عدد أحصنة محرك السيارة × قوة الحصان بالوات ” 745.7 وات ” .
2- اقسم الناتج على قوة الجمل الصحراوي بالوات ” 765 وات ” .
و على سبيل المثال فإنه إذ كان المحرك قوته 100 حصان تكون قوة الحصان بالوات 745.7 ، وقوة الجمل الصحراوي بالوات 765 وات ، وقوته المحددة بالجمل الصحروي هي 97.447 جمل صحراوي .
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9089 ] نشر منذ 17 دقيقة
مادام مافيه فرق بين 100 حصان الا جملين ونص-ليه التعب خلوها بالحصان وفكونا-كنت اعتقد ان قوة الجمل اكبر-
ولو كان انه واضح بالوات اكبر -كيف طلع الحساب -الله اعلم-