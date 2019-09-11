رئيس حزب صومالي يتهم قطر بمحاولة السيطرة على الأجهزة الأمنية لبلاده

ماجد القزيز(صدى):

كشف عبد الرحمن عبد الشكور، رئيس حزب ” ودجر ” المعارض، اليوم الأربعاء، إن قطر تحاول السيطرة على الأجهزة الأمنية الصومالية، لتنفيذ أغراضها، وهذا لا يخدم مصلحة الدولة والشعب الصومالي، بل يخدم أطماع قطر وشخصيات تدعمها داخل الدولة.

ووصل عبدالله محمد مبارك صالح الخليفي، نائب رئيس ” جهاز أمن الدولة ” القطري قبل أيام إلى العاصمة الصومالية مقديشو في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، والتقى فهد ياسين حاج طاهر، رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي، بحث معه سبل إقامة توأمة بين الجهازين القطري والصومالي، خاصة فيما يتعلّق بالعمليات الاستخباراتية.

وانضم فهد ياسين حاج للإخوان عقب عمله في قناة الجزيرة القطرية قبل 10 سنوات، ومن خلال ارتباطه بقطر وبجماعة الإخوان تولى الحملة الانتخابية للرئيس الحالي، الذي كافأه عقب فوزه بالرئاسة بمنصب مدير القصر الرئاسي، كما كان يتولى ترشيح الوزراء ورئيس الوزراء وكبار رجال الدولة وجميعهم كانوا منفذين لسياساته وسياسات قطر.

ومن جانبه، أوضح عبد الله عبد الله، الجنرال السابق في جهاز الأمن والاستخبارات، الدور الذي يلعبه فهد ياسين لحساب قطر، متهماً الأخير بالتنسيق التام مع حركة الشباب الإرهابية التي تنفذ تفجيرات في البلاد، ومنها التفجير الذي وقع في مايو الماضي وحصد 9 قتلى، وذلك بحسب موقع ” العربية. نت “.