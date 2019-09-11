بيكهام يحاول إقناع ميسي بالرحيل عن برشلونة

نواف السالم(صدى):

بدأ ديفيد بيكهام نجم الكرة الإنجليزية، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، خطواته لإقناع ليونيل ميسي بالرحيل عن صفوف برشلونة؛ حيث اتصل به ليغريه بالانضمام لصفوف فريقه في الدوري الأمريكي.

وأكدت تقارير صحافية إسبانية، أن تواصل بيكهام مع برشلونة جاء بشأن الصفقة الضخمة، وإمكانية مغادرته لفريقه في مارس 2020، والتوقيع مجانا في يونيو.

وازدادت الشكوك حول مصير ميسي مع برشلونة، بعد اكتشاف بند في عقده يسمح له بالمغادرة في نهاية الموسم؛ بينما أعلن بيكهام عن قائمة أمنياته عند تدشين نادي إنتر ميامي، ضمنها تواجد ميسي وكريستيانو رونالدو في فريقه.