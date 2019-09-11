المؤبد لمرشد الإخوان و10 آخرين في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالسجن المؤبد لـ 11 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتني وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وذلك لإدانتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين، والسجن 7 سنوات لمتهمين اثنين، وبراءة 6 آخرين، وانقضاء الدعوى ضد المتهم محمد مرسي لوفاته.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، بمجمع محاكم طرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا في يونيو عام 2015م، بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات لمتهمين اثنين آخرين.

وألغت محكمة النقض في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت إعادة المحاكمة.