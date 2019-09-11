مهرجان القصب..فعاليات تقافية وترفيهية ورياضية وتوعوية لكافة فئات المجتمع

بدر الحارثي(صدى):

تقيم الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب مهرجان القصب المفتوح خلال الفترة من02/25 إلى 1441/02/27 يتضمن المهرجان فعاليات تقافية وترفيهية ورياضية وتوعوية واجتماعية لكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب.

ويأتي هذا التعاون بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي آل فيصل رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة لخدمة الشباب والشابات وكافة المواطنين بمختلف أنحاء المملكة .

وعقب صدور الموافقة من معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبد الإله سعد الدلاك على إقامة المهرجان.

أكد رئيس مجلس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب الدكتور عثمان بن عبد العزيز المنيع على ضرورة عقد عدة اجتماعات تحضيرية بين الهيئة مثلها المنسق العام بالإدارة العامة للنشاطات الشبابية الأستاذ وليد بن إبراهيم الراشد واللجنة ممثلة في عضو مجلسها والمنسق العام مع الهيئة الأستاذ عبد الوهاب الحميضي للوقوف على المحاور الرئيسية وكافة الإجراءات لتنفيذ المهرجان والعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاحه.

كما يحظى المهرجان بمتابعة جادة من وكيل رئيس الهيئة المساعد لشؤون الشباب الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن المسند وذلك بعمل زيارة ميدانية من قبل مدير عام الإدارة العامة للنشاطات الشبابية الأستاذ محمد بن فوزان السويلم والمنسق العام بالإدارة الأستاذ وليد الراشد لمقر المهرجان وتفقد كافة المرافق لتحديد أماكن الفعاليات المختلفة والوقوف على المتطلبات الخاصة بالفعاليات.

وقد قام مجلس اللجنة في اجتماعه الشهري بتشكيل لجنة منظمة لفعاليات المهرجان برئاسة المهندس طارق بن عثمان القصبي وعضوية أعضاء المجلس واللجنة النسائية التطوعية الخاصة بتنظيم الحضور النسائي لتوزيع المهام وتشكيل لجان فرعية خاصة بالتنظيم والإشراف والإعلام لتغطية الفعاليات وقد حث رئيس المجلس على ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات الحكومية والغير ربحية والأهالي لإنجاح المهرجان الذي يقام لأول مرة في القصب.