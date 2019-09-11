تعليم الرياض توضح آلية التعامل مع من لا يحملون هويات ثبوتية من الطلاب

حمود العنزي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض؛ عن آلية التعامل مع مَن لا يحملون ” هويات ثبوتية ” من طلاب المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية للمراحل الابتدائية، والمتوسطة والثانوية للبنين والبنات.

وتفصيلآ، أبان أيمن الركبان، مدير الاختبارات والقبول للبنين، أن وزارة التعليم وجّهت باعتماد استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقاماتهم.

ويشمل التوجيه أيضًا المقيمين ممّن لديهم مستند إثبات بنوة معتمد من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي 1441 هـ فقط، والقادمين بتأشيرات زيارة من السوريين واليمنيين، وذلك بعد تمديد التأشيرة شرطاً لقبولهم في هذا العام.

ويتم ذلك مع استمرار قبول طلاب الزيارة السوريين في المدارس الأهلية فقط.

ومن جانبها، أكّدت مديرة الاختبارات والقبول للبنات هدى الدوسري؛ أنه على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية استبعاد مَن لم يجدّد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي

أما في حال رغب ولي أمر الطالب أو الطالبة في التسجيل تكون آلية القبول بمراجعة المدرسة؛ وذلك للتأكّد من وجود شاغر وإحضار ورقة القبول المبدئي ومراجعة إدارة الاختبارات والقبول للبنين والبنات لإصدار القبول النهائي.

ونبهت على أنه لا يمكن القبول بغير الخطاب النهائي من إدارة الاختبارات والقبول.