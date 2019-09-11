مروة محمد: هناك طلب فني واسع على السعوديات وأتطلع لتدريس الفن بجامعات المملكة

الرياض(صدى):

أثارت الفنانة السعودية مروة محمد بطلة مسلسل ” إجازة ” المتوقع بثه على ” نتفليكس ” في أكتوبر المقبل إهتمام جمهورها منذ ظهورها في 2007 وحتى المسلسل المرتقب .

وكشفت مروة في حوار مع ” العربية نت ” ، عن سبب قلة ظهورها ، مشيرة إلى أنها تبحث عن الجودة وعن نص يستفزها –حسب تعبيرها – وليس مجرد الظهور .

ولفتت إلى تطور آداء الفنانات السعوديات وزيادة الإقبال عليهن ، لافته إلى إمكانية تدريس الفن كمادة دراسية بالمعاهد والجامعات .

وقالت : الفنانة السعودية اختلفت عن الأمس، وبدأت تأخذ فرصها وحقها في الظهور، و هناك طلب فني واسع على الممثلة السعودية، وسنجد فنانات سعوديات في الساحة .

كما كشفت عن تفاصيل مسلسلها الجديد مشيرة إلى أنه من نوع ” أكشن دراما ” ويروي قصة رجل ” يعيش حالات شك ويعتقد أن من حوله متآمرون عليه، فيقرر الانتقام منهم ” .

وأكدت ” مروة ” أن المسلسل ممتع وتم تصويره بحرفية ، قائلة : عملت مع فريق جميل ومهني، بدءاً من النص وصولاً للإخراج والإنتاج والممثلين، فالجميع متميز .

الجدير بالذكر أن المسلسل السعودي “إجازة ” من بطولة تركي اليوسف وأسيل عمران ومروة محمد وعبد العزيز الفريحي ومن إنتاج إياد الخزوز، وإخراج محمد لطفي، وإشراف سلطان النفيسة .