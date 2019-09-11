جمعية الزهايمر تنظم ورشة التهيئة النفسية لمقدمي الرعاية بدعم من شركة المراعي

بدر الحارثي(صدى):

في إطار البرامج والمشاريع التي تنظمها الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر في حملتها السنوية التي تنطلق بالتزامن مع الشهر العالمي لألزهايمر.. ورشة عمل بعنوان “التهيئة النفسية لمقدمي الرعاية، وأسرة مرضى ألزهايمر”.

ويستضيف البرنامج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض (الشريك الإستراتيجي للجمعية) وبدعم المساند الاستراتيجي شركة المراعي وذلك خلال الفترة من 15-17 سبتمبر 2019 من الساعة 12 ظهراً، وحتى الساعة 5 مساءً.

وتعد”التهيئة النفسية لمقدمي الرعاية، وأسرة مرضى ألزهايمر” برنامجا تدريبيا تأهيليا لمقدمي الرعاية أعدته الجمعية مع مركز سمو الفكر.

ويحاضر في الورشة التي تتناول العديد من المحاور الهامة، ودعي لها أعداد كبيرة من مقدمي الرعاية والمهتمين، والمختصين والممارسين الصحيين الدكتور سامي الأنصاري –مستشار علاقات أسرية وتطوير الذات، والدكتورة صفاء العنزي –مستشارة في التنمية البشرية.

وتُعتبر هذه الورشة هي إحدى ثمار التعاون بين الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر ومركز سمو الفكر “الشريك الاستراتيجي للجمعية”، حيث عملا على إعداد برنامج تدريبي تأهيلي لمقدمي الرعاية يتمحور حول التهيئة النفسية والاستعداد النفسي للمريض وأسرته، يهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة لذوي المرضى في نشر الثقافة، والوعي بالمرض ومسبباته، وطرق التعامل مع المرض، ومساعدة المرضى وأسرهم على التعايش الملائم.

وتولي الجمعية أهمية كبيرة للتدريب، والتطوير في برامجها لتلبية احتياجات كبار السن من مرضى ألزهايمر وذويهم، وعملت على إعداد منظومة من البرامج التعليمية والعلمية والصحية والثقافية.

ويأتي في مقدمتها برامج التدريب والتطوير، ومن جهة أخري التصدي لقضية ألزهايمر كقضية إنسانية ، اقتصادية ، اجتماعية تتطلب حشد مواجهة مجتمعية ، وتبنت في هذا الصدد إستراتيجية متعددة المحاور ، تشمل توفير برامج الرعاية المتقدمة والعمل على توفير الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة في مجالات التدريب والتأهيل بالتعاون مع المراكز البحثية والتعليمية والخدمية.

كما يمكنكم التسجيل بالبرنامج من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

ولأي استفسارات أخرى يمكنكم التواصل على هاتف 0112143838/0114100112 أو على الموقع الإلكتروني اضغط هنا

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