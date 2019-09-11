أمانة الشرقية تستعرض مع الجهات الحكومية أعمال وتجهيزات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة

محمد السعران(صدى):

رأس أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس عصام بن عبداللطيف المُلا، يوم أمس الثلاثاء الموافق ١١/١/١٤٤١هـ، الاجتماع التحضيري لموسم احتفالات اليوم الوطني التاسع والثمانين، بحضور العديد من مسؤولي الجهات الحكومية، حيث سيتم إطلاق العديد من الفعاليات والبرامج تحت شعار ” همة حتى القمة” والذي تقوم به أمانة المنطقة الشرقية والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وغرفة الشرقية، و تشارك فيه كافة الجهات الحكومية المدنية والأمنية ذات العلاقة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض كافة البرامج والفعاليات التي ستنطلق قبل اليوم الوطني في حاضرة الدمام، وكذلك في بقية المحافظات بالمنطقة الشرقية، كما تم استعراض استعدادات كافة الجهات ذات العلاقة والمهام المناطة بهم.

و نوه أمين المنطقة الشرقية بالإنابة المهندس عصام عبداللطيف المُلا في بداية الاجتماع، بالدعم الكبير الذي تتلقاه كافة القطاعات في المنطقة، من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ومن قبل سمو نائبه صاحب السمو الملكي الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حفظهما الله، لموسم اليوم الوطني للمملكة، وتوجيهاتهم الدائمة وحرصهما على تعاون كافة الجهات الحكومية والخاصة لإخراج كافة الفعاليات والبرامج الخاصة باليوم الوطني بالصورة المشرفة التي تليق وحجم هذه المناسبة الغالية علينا جميعا.

وأضاف ” الملا ” بأن هذه المناسبة تمثل قيمة عالية وأهمية كبيرة، ولا بد من الاستعداد لها وبشكل يليق بالوطن و المواطن والزائرين للمنطقة، مشيرا الى أن موسم اليوم الوطني للملكة الـ 89 سيتضمن فعاليات كبيرة وذات أهمية كبرى في قلب كل مواطن سعودي.

واستعرضت الهيئة العامة للترفيه كافة برامجها وفعالياتها التي ستنفذها في اليوم الوطني بالمنطقة، مع كافة الاستعدادات الخاصة بها، بعدها استعرضت العديد من الجهات المشاركة في الاجتماع خدماتها وبرامجها والفعاليات التي ستقام في عدد من الأماكن في المنطقة الشرقية مثل : المجمعات التجارية والواجهات البحرية والحدائق العامة في الدمام و الخبر ، والتي تم اختيارها بدقة وعناية لتناسب كافة شرائح المجتمع، حيث تتضمن الفعاليات: عروض السيرك، والألعاب النارية، والمسرحيات الكوميدية الهادفة، والحفلات الغنائية، وعروض عالمية، وكذلك الاوبريت الوطني ( همة حتى القمة )، والعديد من الفعاليات والبرامج.

وفي نهاية الاجتماع أكد المهندس عصام الملا، على أن أمانة المنطقة الشرقية قامت بتوفير وتجهيز كافة المواقع التي ستقام عليها الفعاليات في الدمام والخبر وكافة المحافظات بالمنطقة، إضافة الى تشكيل فريق عمل من كافة الإدارات المختصة في الأمانة، بهدف تقديم كامل الدعم والخدمات للفعاليات، موضحاً أن الأمانة ستقوم أيضا بعمل بعض الفعاليات في الدمام والقطيف والخفجي والنعيرية وبقيق والجبيل، بمشاركة العديد من الفرق الشعبية و البرامج الترفيهية والتي تناسب شرائح المجتمع، بالإضافة الى أعمال الأمانة والبلديات في تجهيز كافة الميادين والواجهات البحرية والحدائق والشواطئ والطرق الرئيسية لمناسبة اليوم الوطني للمملكة.