” الحصيني ” : المملكة تودع الصيف بأجواء لطيفة
أعلن عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن المملكة تودع فصل الصيف بأجواء لطيفة ومعتدلة فجر اليوم الأربعاء على معظم مدن المملكة.
وعن ذلك، أوضح ” الحصيني ” أن درجة الحرارة سجلت العشرينات درجة مئوية في بعض المناطق.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ” جازان، وعسير، والباحة ” .
فيما تؤثر الرياح النشطة على وسط وشرق المملكة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82194 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء الله ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52455 ] نشر منذ 11 دقيقة
ماأحب البرد
مبطيئو😭😭😭