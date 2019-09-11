الجوازات ترد على استفسار بشأن مدة إقامة الزيارة العائلية المتعددة السفرات
أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة الإلتزام بمدة صلاحية الإقامة المحددة بتأشيرة الزيارة حتى وإن كانت متعددة السفرات لمدة 180 يوم .
وأوضحت أنه يجب مغادرة الزائر قبل انتهاء مدة صلاحية الإقامة ، ويمكن بعدها للزائر الخروج والعودة لعدة سفرات لحين انتهاء صلاحية التأشيرة .
جاء ذلك في رد سريع على مقيم وجه إستفسار بشأن الزيارة العائلية المتعددة السفرات لمدة 180 يوم ، والتي كتب عليها مدة الإقامة 30 يوم .
وتواصل المديرية العامة للجوازات الرد على إستفسارات الجميع من مواطنين ومقيمين على الحساب الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” للتوعية بالنظام وبيان الخدمات .
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