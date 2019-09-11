الجوازات ترد على استفسار بشأن مدة إقامة الزيارة العائلية المتعددة السفرات

علي القحطاني(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة الإلتزام بمدة صلاحية الإقامة المحددة بتأشيرة الزيارة حتى وإن كانت متعددة السفرات لمدة 180 يوم .

وأوضحت أنه يجب مغادرة الزائر قبل انتهاء مدة صلاحية الإقامة ، ويمكن بعدها للزائر الخروج والعودة لعدة سفرات لحين انتهاء صلاحية التأشيرة .

جاء ذلك في رد سريع على مقيم وجه إستفسار بشأن الزيارة العائلية المتعددة السفرات لمدة 180 يوم ، والتي كتب عليها مدة الإقامة 30 يوم .

وتواصل المديرية العامة للجوازات الرد على إستفسارات الجميع من مواطنين ومقيمين على الحساب الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” للتوعية بالنظام وبيان الخدمات .