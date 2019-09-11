توفر وظيفة إدارية بشركة ” ناشيونال أويل ويل فاركو ” في الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” ناشيونال أويل ويل فاركو ” (National Oilwell Varco) عن توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الدمام، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* المسمى الوظيفي

– مدير الموارد البشرية (HR Manager).

* الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة الموارد البشرية.

4- معرفة قوانين العمل بالمملكة.

5- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء 2019/09/11م، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي، وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا

– يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة).