توفر وظيفة إدارية بشركة ” ناشيونال أويل ويل فاركو ” في الدمام
كشفت شركة ” ناشيونال أويل ويل فاركو ” (National Oilwell Varco) عن توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الدمام، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* المسمى الوظيفي
– مدير الموارد البشرية (HR Manager).
* الشروط
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة الموارد البشرية.
4- معرفة قوانين العمل بالمملكة.
5- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء 2019/09/11م، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي، وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا
– يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة).
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