اقتحم مسكن صديقه واغتصب زوجته وعاملتها المنزلية ثم رحل مخلفا ” الكاب “

خالد الظفيري(صدى):

في جريمة مشينة متعددة ، أقدم رجل كويتي على إنتهاك عرض زوجه زميله بالعمل وعاملتها المنزليه بعدما إقتحم منزله في غيابه .

ولم يكتف الخائن بجرائمه بل قام بتصوير جريمة الإغتصاب بجواله قبل أن ينقض على العاملة الهندية أيضاً .

ووفقاً لصحيفة “الراي ” الكويتية ، فقد تلقى زوج الضحية إتصال هاتفي وهي تصرخ في حالة هيستيرية شاكية ما حدث من صديقه الذي يعمل معه موظف بوزارة الداخلية .

وبالفعل اكتشف الزوج وجود “كاب ” صديقه بالمنزل ، واصطحب زوجته والعاملة الهندية للنيابة العامة وتم تقديم بلاغ بالواقعة .

وتواصل النيابة تحرياتها حول المجرم المتهم بجناية ثلاثية وهي :مواقعة بالإكراه وهتك عرض ودخول مسكن بقصد ارتكاب الجريمة .