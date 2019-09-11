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    سبتمبر

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  3. اقتحم مسكن صديقه واغتصب زوجته وعاملتها المنزلية ثم رحل مخلفا ” الكاب “

اقتحم مسكن صديقه واغتصب زوجته وعاملتها المنزلية ثم رحل مخلفا ” الكاب “

اقتحم مسكن صديقه واغتصب زوجته وعاملتها المنزلية ثم رحل مخلفا ” الكاب “
خالد الظفيري(صدى):

في جريمة مشينة متعددة ، أقدم رجل كويتي على إنتهاك عرض زوجه زميله بالعمل وعاملتها المنزليه بعدما إقتحم منزله في غيابه .

ولم يكتف الخائن بجرائمه بل قام بتصوير جريمة الإغتصاب بجواله قبل أن ينقض على العاملة الهندية أيضاً .

ووفقاً لصحيفة “الراي ” الكويتية ، فقد تلقى زوج الضحية إتصال هاتفي وهي تصرخ في حالة هيستيرية شاكية ما حدث من صديقه الذي يعمل معه موظف بوزارة الداخلية .

وبالفعل اكتشف الزوج وجود “كاب ” صديقه بالمنزل ، واصطحب زوجته والعاملة الهندية للنيابة العامة وتم تقديم بلاغ بالواقعة .

وتواصل النيابة تحرياتها حول المجرم المتهم بجناية ثلاثية وهي :مواقعة بالإكراه وهتك عرض ودخول مسكن بقصد ارتكاب الجريمة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 17 دقيقة

نسال الله السلامة والعافية

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