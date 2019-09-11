شركة أمازون تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين بالرياض
كشفت شركة أمازون العالمية عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء حديثي التخرج، للعمل بشركة “آفاق كيو للتجارة ” بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي:
– مُساعد موارد بشرية (HR Assistant)
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، إدارة عامة) أو ما يعادلها.
3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأبانت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 11/9/2019 وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك على الرابط التالي “يتطلب إنشاء حساب على “لينكد إن ” : هنا
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