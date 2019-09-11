شركة أمازون تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أمازون العالمية عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء حديثي التخرج، للعمل بشركة “آفاق كيو للتجارة ” بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:

– مُساعد موارد بشرية (HR Assistant)

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، إدارة عامة) أو ما يعادلها.

3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأبانت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 11/9/2019 وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك على الرابط التالي “يتطلب إنشاء حساب على “لينكد إن ” : هنا