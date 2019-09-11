12 وظيفة شاغرة في شركة النهدي الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة النهدي الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 12 وظيفة شاغرة للرجال في 8 مدن بالمملكة (الرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والخبر، وخميس مشيط، وجدة، والدمام، وأبها)، بمسمى (كابتن توصيل طلبات).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون العمر ما بين 22 إلى 35 سنة؛ الدوام فتره واحده يومياً ولكن الشفتات متغيره أسبوعياً، ضرورة خلو سجل المتقدم من المخالفات الحالية، مهارات التواصل الفعّال، مهارات التعاون.

وأوضحت أن الوصف الوظيفي: دعم اختياري في إعداد الطلبات من خلال التعاون مع الصيدلي ونقل الطلب من الصيدلية إلى السيارات لضمان دقة الطلبات، وتسليم الطلبات المطلوبة للعميل في الوقت المناسب وتحصيل قبمتها وفقا للفاتورة التي أبلغت من الصيدلي.

وأضافت، التأكد من تثبيت الطلبات ووضعها بشكل صحيح داخل السيارة وفقًا لتعليمات التشغيل لمنع أي ضرر، وإعادة الطلبات غير المستلّمة إلى الصيدلية (المرتجعات والأضرار والأصناف غير المرغوبة من العملاء).

وتابعت، إيقاف السيارة الخاصة بالتوصيل عن طريق الصيدلية في المكان المتفق عليه بعد تسليم جميع الطلبات لضمان سلامة السيارة، المحافظة على نظافة السيارة وفحص مستوى المياه ومستويات الزيت والأجهزة الميكانيكية لضمان جاهزية السيارة وترتيبها.

وأشارت إلى قيادة السيارة بما يتماشى مع اللوائح والأنظمة الحكومية لتجنب أي عقوبات؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/11م وينتهي عن الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: هنا