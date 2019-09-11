الإيجار يهدد مواطني قطر بالطرد من سفارة بلدهم بالمكسيك

ماجد القزيز(صدى):

أكدت صحف مكسيكيّة، اليوم الأربعاء، أن قطر لم تدفع إيجار سفارتها في المكسيك، وطلب منها إخلاء المقر حيث طالبت الجهة المالكة، وهي عقارات كايخون ديل ويرتو 74، الممثلية الدبلوماسيّة بدفع مبلغ 28 ألفا و74 دولاراً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المُضافة بسبب الإيجارات المُتأخرة.

وطالبت الجهة المالكة أيضًا، بتسليم المقر الواقع في مونتي كاوكاسو 1505، حيث أن السفارة لم تدفع إيجار شهري يوليو وأغسطس، لذلك طلبوا فسخ عقد الإيجار، الموُقّع في 1 فبراير 2019؛ فضلًا عن نشوب حريقٍ في أحد المكاتب في مارس الماضي.

وكان قد نتج الحريق عن تماس كهربائي في الموقع الذي اختارته قطر مقراً لها منذ سبتمبر 2016؛بينما يتولى قضاء مدني في محكمة العدل العُليا في مكسيك العاصمة الشكوى.