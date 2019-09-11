شركة توظيف وهمية تحتال على 400 مواطنة بجازان.. والعمل تحقق

تركي السالم(صدى):

تحقق وزارة العمل في واقعة إحتيال شركة وهمية على 400 مواطنة بجازان بزعم التوظيف مقابل الحصول على مبالغ مالية .

وتفصيلاً ، فقد تقدمت الفتيات ببلاغ لشرطة منطقة جازان ومكتب العمل يفيد بأنهن وقعن ضحايا للشركة التي وعدتهن بالتوظيف بعد الحصول على دورات تدريبية عبر برنامجي “الأسكاي بي” و”واتسآب ” مقابل 200 ريال .

وبالفعل اشتركت الفتيات وتم تسليمهن شهادات ورقية غير رسمية أو موثقة فقط دون توظيف وطلبت منهن التوجه بها للتوظف بالمدارس .

وأكدت الفتيات أنهن وقعن ضحايا لسيدة تدير الشركة عبر مكتب بفندق بجازان وتتواصل مع الفتيات عبر “واتسآب ” لجذب أكبر عدد للإشتراك في الدورات التدريبية الغير معتمدة ، واهمة إياهن بوجود فرص للتعيين بمكتبها على خلاف الحقيقة .

من جانبه ، أكد مدير فرع مكتب العمل بجازان المهندس أحمد القنفذي، أن الوزارة تحقق في الواقعة وأنه تم إشعار الإمارة والجهات المختصة .