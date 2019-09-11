للحماية من الحوادث.. عدد الوسائد الهوائية لتحقيق أفضل حماية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر أحد أكبر أولويات العائلات عند شراء سيارة هو مدى أمانها، لذا سنستعرض بهذا التقرير عدد الوسائد الهوائية المناسب لتحقيق أفضل حماية.

وتفصيلآ، نلاحظ قيام الشركات بوضع 10 وسائد هوائية على اﻷقل في نسخها سياراتها الابتدائية؛ بسبب اهتمام المستهلكين المتزايد باﻷمان.

كما نجد شركة ” فولفو ” السويدية ابتكرت وسادة هوائية خاصة بالمشاة لطراز V40، والتي تقول أنها تعمل على إنقاذ المشاة في 85% من حوادث المشاة الحالية، حيث تعمل من خلال مستشعر مثبت في الصادم اﻷمامي.

ويجب تحتوي السيارة أيضًا على أنظمة ﻷحزمة اﻷمان ومع تصميم مناسب ﻷجساد الركاب، حيث أن مركبة تصميم هيكلتها جيد مع 6 وسائد هوائية الذي يعد العدد المثالي.

وبناءً على ذلك ستكون السيارة أكثر أماناً للغاية من أخرى ذات تصميم هيكلة سئ مع 10 وسائد هوائية.

وفيما يتعلق بوجود عدد كبير من الوسائد الهوائية، فمن الصعب أن تقوم الوسائد الهوائية المخصصة للركبة بإنقاذ حياة شخص ما ولكنها سوف تعمل على تقليل فترة التعافي في المستشفى وتقليل الضرر الواقع على القدم.