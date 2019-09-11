طرق بسيطة للولادة الطبيعية بدون ألم

أميرة خالد(صدى):

توجد بعض الأمور التي تحفز الطلق وتسهل من عملية الولادة الطبيعية، ولكن قد لا تعرفها بعض النساء، حيث يجب ممارسة التمارين الرياضية، مثل المشي والسباحة، لأنها تساعدهن على تحمل آلام الولادة فيما بعد.

وأكدت تقارير صحافية، أنه لا تشعر السيدات الحوامل اللاتي يتلقين دعم من أزواجهن بآلام الولادة الطبيعية بنسبة 25%، لذلك يجب على الرجال الشد من أذر زوجاتهم ومساعدتهم قدر المستطاع أثناء فترة الحمل.

ويجب الاسترخاء لأن القلق يزيد من تقلصات البطن وانقباضات الرحم لفترة تتراوح من 12 إلى 15 ساعة قبل موعد الولادة، فضلًا عن المواظبة على شرب السوائل خلال فترة الحمل، يقلل من فرص شعور السيدات الحوامل بآلام المخاض، ويحميهم من الجفاف أثناء الولادة.

ويساعد أخذ حمام دافئ عند الشعور بألم المخاض على التقليل من توتر عضلات الجسم، ويخفف من حدة الشعور بالآلام والتقلصات، كما أن تدليك منطقة البطن والرقبة والكتفين عند السيدات الحوامل، يساعد على تقليل من الشعور بالألم، كما يقلل من الضغط على منطقة أسفل الظهر.