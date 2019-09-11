تمثيلية تركية ببطولة أردوغان وخطاب بخط يده يكشف الحقيقة
يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهوى المشاركة في تمثيليات يتوهم بها البطولة أمام شعبه بينما تفضحه الحقائق يوم بعد الآخر .
فقد كشف خطاب بخط يد ” أردوغان ” كذبه وإدعاءه في تصريح مثير للجدل أراد من خلاله كسب تأييد المحافظين الذين يشكلون أغلب حزبه والظهور بشكل الإلتزام الديني .
فقد روى ” أردوغان ” في أكثر من موقف قصته البطولية عندما كان يعمل بمديرية الرياضة والمرافق الإجتماعية بإسطنبول في الثمانينيات ورفض حينها –على حد قوله – الإنصياع للمدير الذي كان عقيد بالجيش وأمره بحلق لحيته .
وقال أردوغان في روايته : كان العاملون يَحلقون لحاهم. كنت أنا آخر المتبقين، وكنت أمتلك لحية أيضًا. ثم استدعاني العقيد وأبلغني قائلًا: إما أن تحلق لحيتك أو تستقيل. في اليوم التالي تقدمت باستقالتي وغادرت الهيئة.
وعلى خلاف ذلك ، كشف خطاب بيد الرئيس التركي أنه غادر من أجل فرصة براتب مغري بالقطاع الخاص وليس من أجل التمسك بلحية أو رفض الإنقياد.
ووفقاً للخطاب يقول ” أردوغان ” : إلى مديرية الرياضة والمرافق الاجتماعية.. أعمل في قسم الرياضة منذ 24/ 07/ 1974.. وأرغب في الاستقالة اعتبارًا من تاريخ 18/ 6/ 1981؛ وذلك نظرًا لأنني تَلَقيت عرضًا مُغريًا من القطاع الخاص .
ويؤكدون محللون أتراك أن أردوغان يتبع هذه الطريقة مستخفاً بعقل شعبه في محاوله للظهور بموقف بطولي وجذب تعاطف المحافظين .
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