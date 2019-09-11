وزير الخارجية المصري: الأزمة مع قطر مستمرة

القاهرة(صدى):

صرح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بأن الأزمة مع قطر باقية طالما لم تنفذ مطالب الدول الأربع ” السعودية والإمارات ومصر والبحرين ” .

وتفصيلآ، قال ” شكري ” في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، أن الدوحة لم تظهر أي تفاعل أو اهتمام فعلي لحل أزمتها مع الدول الأربع المقاطعة لها.

كما أكد أن موقف بلاده والسعودية والإمارات والبحرين سيبقى على ما هو عليه من الأزمة مع الدوحة إذا لم يتم تنفيذ المطالب.

وتتطرق ” شكري ” للحديث عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، مبينًا أنه له مكانة خاصة بحكم سعيه وخبرته للمّ الشمل العربي، مشيرًا إلى أن الدول الأربع موقفها واضح بأن هناك 13 مطلباً لم يتم حتى الآن رصد أي استجابة أو رغبة من قطر لتنفيذها بشكل إيجابي.