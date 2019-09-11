بالفيديو.. لحظة اعتداء شابان على مقيم وقتله دهسا

حمود العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول لحظة مقتـل ” مقيم ” من الجنسية الهندية دهسًا على يد مواطنين بأحد أحياء الرياض، وسرقـة سيارته والهرب من موقع الحـادث.

وتفصيلآ، أظهر الفيديو لحظة اعتداء المواطنين على ” المقيم ” بالضرب، وطرحه أرضاً في وضح النهار.

وحاول بعض الأفراد المتواجدين بالموقع فك المشاجرة والإمساك بالشابين، هربا من الموقع وقام أحدهما بـدهس المجني عليه ما أدى إلى وفـاته، أما الآخر فسرق سيارته وفرّ من الموقع في وقت وجيز.

أما عن الهاربين، فكانت شرطة الرياض قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على شابين يستقلان سيارة من نوع ” تويوتا برادو ” .