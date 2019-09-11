بالفيديو.. لحظة اعتداء شابان على مقيم وقتله دهسا
وثق مقطع فيديو متداول لحظة مقتـل ” مقيم ” من الجنسية الهندية دهسًا على يد مواطنين بأحد أحياء الرياض، وسرقـة سيارته والهرب من موقع الحـادث.
وتفصيلآ، أظهر الفيديو لحظة اعتداء المواطنين على ” المقيم ” بالضرب، وطرحه أرضاً في وضح النهار.
وحاول بعض الأفراد المتواجدين بالموقع فك المشاجرة والإمساك بالشابين، هربا من الموقع وقام أحدهما بـدهس المجني عليه ما أدى إلى وفـاته، أما الآخر فسرق سيارته وفرّ من الموقع في وقت وجيز.
أما عن الهاربين، فكانت شرطة الرياض قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على شابين يستقلان سيارة من نوع ” تويوتا برادو ” .
fares[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 1 ساعة
السيف الاملح
ارواح الناس ما هي لعبة
انا شاء الله يحسابون اشد انواع الحساب والعقاب
الهندي جاي من بلده عشان يترزق الله في بلدنا
تلاقي فيه عياله ينتظرونه على احر من الجمر
Zizo[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 57 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل.. المشكلة العائلة اللي يعمل لديها السائق كانوا ينتظرونه يرجع للبيت لأن يبون يخدمون عائلة يسكنون بجانبهم جيرانهم ولديهم ثلاثة أطفال معاقين احد المعاقين لديه موعد بالمستشفى.. الله المستعان..وحسبنا الله وكفى
*****أسير بغرامك*****[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 49 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا با لله
حسبنا الله و نعم الوكيل
العتيبي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 34 دقيقة
المخدرات ام المصايب وعدم المراقبه من الاهل
faeiz[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 12 دقيقة
من أمن العقوبة أساء الأدب ..
للأسف كثرت السرقات وأصبح استهتار من قبل اليعض لعدم وجود العقوبات الصارمة والتشهير بهذه العقوبات ليتعض الغير
rutu[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 621 ] نشر منذ 8 دقائق
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد