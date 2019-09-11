بالفيديو.. أماكن غير متوقعة داخل السيارات يستخدمها مهربو القات المخدر

تركي السالم(صدى):

تمكن رجال الأمن في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، من إحباط محاولة 4 متسللين من الجنسية الإثيوبية، تهريب 121 حزمة من القات المخدر، بعد الاشتباه في مركبة.

وبتفتيشها، عُثر على حزمة قات مخبأة في رفرف الإطار الأمامي، كما تم الاشتباه في سيارة ” جيب ” وعند تفتيشها وُجد 41 حزمة قات مخبأة تجويف سري أسفل المقعد، حيث جرى تحرير محضرين وتحويل قائدي المركبتين إلى جهات الاختصاص.

وفي سياق متصل، نجح رجال الأمن بقيادة الأفواج بمنطقة جازان في ضبط 7 حزمات من القات مخبأة في الحقيبة الخلفية في سيارة من نوع ” إلنترا ” ، ليتم إيقاف قائدها تمهيداً لإحالته للجهات المختصة.