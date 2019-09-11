بالصور..احتجاز شخصين بمصعد خارجي بالطابق الـ19 بمكة.. والدفاع المدني يتدخل

نايف السالم(صدى):

تعرض عاملي نظافة امس الثلاثاء للإحتجاز أثناء عملهما بمصعد خارجي لتنظيف الواجهات النوافذ بالدور الـ 19 في أحد أبراج حي العزيزية ، مما عرضهما للخطر فيما تدخلت فرق الدفاع المدني .

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني الرائد نايف الشريف أنه تم ورود بلاغ في تمام الساعة الـ 4.30 مساءً عن تعلق الشخصين لتعطل السلة المتحركة للتنظيف في مبنى فندقي مكون من 21 دور .

وعلى الفور ، تم وصول فرق الدفاع المدني وتأمين الموقع وإتخاذ إحتياطات السلامة وتم إخراج المحتجزين –ولله الحمد –