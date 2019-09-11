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كشف تفاصيل جديدة عن حادثة ” مفقود بقيق “

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة ” مفقود بقيق “
نايف السالم(صدى):

أزاحت مصادر الغموض عن حادثة ” مفقود بقيق ” ؛ حيث عُثر عليه متوفيًا صباح أمس الأول.

واتضح أنه ترك سيارته لأنها تعطلت وتوجّه إلى الصحراء، وتُوفي عطشاً هناك عقب فقد الاتصال معه.

وتفصيلآ، كشفت المصادر أن ” المتوفى ” كان يستقل سيارة من نوع ” هوندا- سيدان ” تعطلت به ولم يتمكن من إصلاحها، وحاول البحث عن مساعدة ولم يجد.

حيث أرهقه العطش وحرارة الجو التي تجاوزت 45، وتُوفي عطشاً.

وكان قد تم العثور على ” مفقود بقيق ” متوفى بعدما فُقد يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ذي الحجه الماضي.

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