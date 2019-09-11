كشف تفاصيل جديدة عن حادثة ” مفقود بقيق “
أزاحت مصادر الغموض عن حادثة ” مفقود بقيق ” ؛ حيث عُثر عليه متوفيًا صباح أمس الأول.
واتضح أنه ترك سيارته لأنها تعطلت وتوجّه إلى الصحراء، وتُوفي عطشاً هناك عقب فقد الاتصال معه.
وتفصيلآ، كشفت المصادر أن ” المتوفى ” كان يستقل سيارة من نوع ” هوندا- سيدان ” تعطلت به ولم يتمكن من إصلاحها، وحاول البحث عن مساعدة ولم يجد.
حيث أرهقه العطش وحرارة الجو التي تجاوزت 45، وتُوفي عطشاً.
وكان قد تم العثور على ” مفقود بقيق ” متوفى بعدما فُقد يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ذي الحجه الماضي.
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