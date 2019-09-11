أسعار الذهب ترتفع منهية سلسلة خسائر امتدت 4 أيام

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، منهية سلسلة من الخسائر امتدت لأربع جلسات بفعل عمليات شراء ترجع لعوامل فنية، في ظل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم تحفيزا ويخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1493.50 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي الجلسة السابقة، هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 13 أغسطس آب عند 1483.90 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1502.2 دولار للأوقية.