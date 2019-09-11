موعد دربي الهلال والنصر ينتظر نتيجة التأهل لنصف نهائي دوري آسيا

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية إعتزام لجنة المسابقات تأجيل دربي الرياض الذي سيجمع الهلال والنصر بالجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ومن المفترض أن يتم اللقاء يوم 25 أكتوبر المقبل إلا أنه بذلك سيأتي بعد مواجهة الفريقين حال تأهلهما لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بثلاثة أيام فقط مما يستدعي التأجيل ليومين أو ثلاثة أو قد يتأخر عن ذلك، مراعاةً للفريق الذي يصل لنهائي دوري آسيا ومن ثم بطولة أندية العالم .

أما في حال تأهل فريقين آخرين فلن يكون هناك داعي للتأجيل وسيعقد الدربي في موعده .