الجوازات توضح الإجراء المتخذ في حالة عدم مغادرة المستفيد خلال 60 يوما من إصدار التأشيرة
أجابت المديرية العامة للجوازات عن تساؤل يتعلق بالغرامة المفروضة في حالة عدم مغادرة المستفيد، خلال ٦٠ يومًا من إصدار التأشيرة.
حيث وجه ” مغرد ” تساؤل لـ ” الجوازات ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” مفاده: ” عملت خروج نهائي لعاملة ولم تخرج.. وانتهت المدة ٦٠ يوم، هل الغرامة علي أم على العاملة؟ ، والإقامة انتهت هل على مسئولية بعد انتهاء الإقامة ؟ ” .
وردت ” الجوازات ” قائلة: ” في حالة عدم مغادرة المستفيد خلال ٦٠ يومًا من إصدار التأشيرة، تفرض غرامة ١٠٠ريال لتتمكن من إلغاء التأشير وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ” .
وأضافت: ” ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء ” .
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