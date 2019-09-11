الجوازات توضح الإجراء المتخذ في حالة عدم مغادرة المستفيد خلال 60 يوما من إصدار التأشيرة

حمود العنزي(صدى):

أجابت المديرية العامة للجوازات عن تساؤل يتعلق بالغرامة المفروضة في حالة عدم مغادرة المستفيد، خلال ٦٠ يومًا من إصدار التأشيرة.

حيث وجه ” مغرد ” تساؤل لـ ” الجوازات ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” مفاده: ” عملت خروج نهائي لعاملة ولم تخرج.. وانتهت المدة ٦٠ يوم، هل الغرامة علي أم على العاملة؟ ، والإقامة انتهت هل على مسئولية بعد انتهاء الإقامة ؟ ” .

وردت ” الجوازات ” قائلة: ” في حالة عدم مغادرة المستفيد خلال ٦٠ يومًا من إصدار التأشيرة، تفرض غرامة ١٠٠ريال لتتمكن من إلغاء التأشير وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ” .

وأضافت: ” ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء ” .