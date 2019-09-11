دار الرعاية بجازان يقيم مبادرة سقيا الطيور والحيوانات

عبدالعزيز حامدي(صدى):

ضمن برنامج سقيا آبائنا وامهاتنا المسنين أقام دار الرعاية الإجتماعية بمنطقة جازان مبادرة سقيا الطيور والحيوانات والذي تشرف عليه إدارة بلدية منطقة جازان.

وأقيم البرنامج في الكورنيش الشمالي بجازان وتهدف هذه المبادره لسقيا الطيور والحيوانات حيث تم توفير علب خاصة لحفظ الماء وتم وضع ملصق على كل علبة يحتوي على اسم الجهة المنفذة للمبادرة وانطلاقاً من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (في كل كبد رطبة أجر).

حيث تم وضع هذه العلب في أماكن واضحة على الكورنيش ليسهل للطيور والحيوانات الوصول إليها.