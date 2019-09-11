بالفيديو.. مواطن ينقذ ذئب بري بعد تعرضه لإصابة خطيرة

نايف السالم(صدى):

عالج مواطن، ذئب بري مفترس تعرض لإصابة ليطلقه في البراري في المنطقة الشمالية بعد تماثله للشفاء عقب نحو ثلاثة أشهر.

ومن جانبه، قال المواطن خلال مقطع فيديو أن الذئب جاءه من أحد أصدقائه قبل نحو ثلاثة أشهر مصاباً بإصابة بالغة تكاد تقتله، وتمت معالجته في أحد مستشفيات ” عرعر ” حتى تعافى من الإصابة.

وأشار إلى أن ليعلن أمس الثلاثاء إطلاق سراحه بعد شفائه من الإصابة؛ مناشدًا مرتادي البر طالباً منهم، إذا كان الذئب لم يؤذهم لا يتعرضون له بالأذى أو القتل.