جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظيفة نسائية شاغرة بمجال الجرافيك

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على وظيفة نسائية شاغرة بمجال تصميم الجرافيك ، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:

– مُشغل جرافيك أول (Graphics Operator I)

الشروط:

1- درجة الدبلوم في تخصص (التصميم الجرافيكي) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).

وحول موعد التقديم ، أبانت الجامعة أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 11/9/2019 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا