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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظيفة نسائية شاغرة بمجال الجرافيك

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظيفة نسائية شاغرة بمجال الجرافيك
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على وظيفة نسائية شاغرة بمجال تصميم الجرافيك ، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:
– مُشغل جرافيك أول (Graphics Operator I)
الشروط:
1- درجة الدبلوم في تخصص (التصميم الجرافيكي) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).

وحول موعد التقديم ، أبانت الجامعة أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 11/9/2019 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا


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