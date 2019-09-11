حساب المواطن يجيب على استفسار خاص بإيداع دفعة شهر سبتمبر

عادل الحربي(صدى):

أجاب الحساب الخاص بخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، على سؤال يتعلق بإيداع بدفعة شهر سبتمبر.

حيث وجه أحد المستفيدين تساؤل لـ ” حساب المواطن ” قائلآ: ” تحت الإجراء له ٢٤ ساعة.. وش السالفة ” .

وقال حساب ” خدمة المستفيدين ” على” تويتر ” : ” تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر سبتمبر، الرجاء مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع ” .

وأضاف: ” يلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة الدفعات المالية ( دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب ) ” .