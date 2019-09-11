حساب المواطن يجيب على استفسار خاص بإيداع دفعة شهر سبتمبر
أجاب الحساب الخاص بخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، على سؤال يتعلق بإيداع بدفعة شهر سبتمبر.
حيث وجه أحد المستفيدين تساؤل لـ ” حساب المواطن ” قائلآ: ” تحت الإجراء له ٢٤ ساعة.. وش السالفة ” .
وقال حساب ” خدمة المستفيدين ” على” تويتر ” : ” تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر سبتمبر، الرجاء مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع ” .
وأضاف: ” يلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة الدفعات المالية ( دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب ) ” .
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