أنسو فاتي يشعل سوق الإنتقالات بسعر خيالي

نواف السالم(صدى):

على الرغم من عدم تجاوز نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي 16 عام إلا أن سعره بسوق الإنتقالات قفز إلى 25 مليون دفعة واحدة وخلال فترة قصيرة ليتفوق على بدايات كبار النجوم .

ووفقاً للموقع المتخصص ” ترانسفير ماركت ” فإن اللاعب الإفريقي الأصل تفوق على التشيلي أرتورو فيدال الذي قيمه الموقع بـ15 مليون يورو فقط ، كما اقترب من قيمة النجم كارليس ألينا البالغة 30 مليون يورو وجيرارد بيكيه وإيفان راكيتش 35 مليون يورو .

كما ذكر الموقع أن اللاعب أصبح رقم 17 بين لاعبي برشلونة الذين لا يتخطي منهم سعر 100 مليون يورو سوى ثلاثة لاعبين هم : ميسي 150 مليون يورو ، وغريزمان 130 مليون يورو، وعثمان ديمبلي 100 مليون يورو .