” فيسبوك ” تشدد سياستها بشأن المحتوى الذي ينطوي على ممارسات انتحارية

وكالات(صدى):

أعلنت شركة ” فيسبوك ” أنها لن تسمح بنشر الصور المروعة لـ ” يذاءإ النفس ” على منصتها للتواصل الاجتماعي.

وتفصيلآ، شددت سياساتها بشأن المحتوى الذي ينطوي على ممارسات انتحارية، وسط انتقادات متزايدة لكيفية حد شركات التواصل الاجتماعي من المحتوى العنيف والذي يمكن أن ينطوي على خطورة.

كما أوضحت أن البحث عن المحتوى المتعلق بإيذاء النفس سيصبح الآن أكثر صعوبة على إنستجرام، وستضمن ألا يظهر ضمن المواد الموصى بها في قسم ” استكشف ” على تطبيق تبادل الصور.

وجاء بيان ” الفيسبوك ” بالتزامن مع اليوم العالمي لمنع الانتحار، وفي أعقاب تصريحات لتويتر بأن المحتوى المتعلق بإيذاء النفس لن يجري وصفه بأنه مسيء في مسعى للحد من الوصمة المحيطة بالانتحار.