احذري.. الدهون الإضافية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف الخبراء من أن حمل ” دهون إضافية ” حول البطن، يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء أكثر من الرجال.

وأوضح الخبراء أنه إذا كانت المرأة تحمل كيلوجرامًا واحدًا إضافيًّا من الدهون على مستوى البطن؛ فيمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري أكثرَ من سبع مرات.

وتفصيلآ، تناولت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Medicine، العلاقة بين دهون البطن وزيادة خطر الإصابة بالسكري والأزمات القلبية لدى أكثر من 325 ألف شخص.

واستخدم الباحثون من جامعة أوبسالا في السويد، البيانات الجينية للمشاركين لتقدير كمية الدهون المخزنة حول أعضاء البطن والأمعاء، والمعروفة باسم الدهون الحشوية.

وأظهرت النتائج أن دهون البطن العميقة كانت عاملًا رئيسيًّا في خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة عند النساء.

وقام العلماء أيضًا بتحديد الجينات التي تؤثر على كمية الدهون الموجودة لدى المشاركين، ووجدوا أكثر من مئتي جين مختلف.

ووجدوا أن معظم هذه الجينات مرتبطة بسلوكنا؛ الأمر الذي يوحي بأن المساهم الرئيسي في دهون البطن، أننا نأكل أكثر من اللازم ونمارس القليل من الرياضة.