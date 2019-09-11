رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران

المدينة المنورة(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً حول تأثيرات رياح نشطة وأتربة مثارة على حالة الطقس بالمدينة المنورة, ومحافظات الحناكية ومهد الذهب, وبدر, وينبع.

وبينت أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة من صباح اليوم, وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً – بمشيئة الله – وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات شرورة، وخباش، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.