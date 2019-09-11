بالصور.. محافظ بيشة يفتتح جناح الصحة في ” مهرجان صفري بيشة “

محمد السعران(صدى):

افتتح سعادة محافظ بيشة الاستاذ محمد بن سعيد سبرة مهرجان صفري بيشة ٢٠١٩ وبحضور وكيل المحافظ وعدد من رؤساء ومدراء الجهات الحكومية وبحضور جمع من الزوار وقد اشتمل المهرجان علي معرض ضم عدد من الجهات الحكومية .

ولقد كان للشئون الصحية ببيشة مشاركة فاعلة من خلال إقامة جناح كبير اشتمل علي توضيح لبعض الخدمات الصحية الحديثة التي تهم المستفيد من الخدمات الصحية مثل برنامج احجز موعد وتطبيق صحة والتحول الوطني والتمكين المجتمعي .

كما اشتملت المشاركة والتي ستستمر مدة أسبوع علي تقديم بعض النصائح والإرشادات الصحية في مجال التغذية والتعريف بمرض الالتهاب الكبدي c اعراض وكيفية انتقال العدوي وطرق الوقاية كما ستقدم فحوصات مجانية مثل قياس ضغط الدم وقياس نسبة السكر بالدم .

الجدير بالذكر ان الجناح سيتواجد فيه نخبة من الأطباء المختصين بهدف الرد علي استفسارات زوار الجناح كما يتواجد ممرضات مختصات في مجال صحة الطفل للتوعية وتقديم النصائح من خلال المطبوعات التي تم اعدادها لهذة المناسبة .

كما تم تجهيز وحدة بنك الدم للتبرع بالدم في موقع المهرجان والهدف منها دعم بنك الدم بمستشفي الملك عبدالله ودعم بنوك الدم عند الحاجة وصحة بيشة تسعي للتواصل مع افراد المجتمع من خلال حرصها بالمشاركة في مثل هذة المناسبات المجتمعية لتحقيق الوصول لمتلقي الخدمة والمساهمة في رفع مستوي الوعي الصحي بين افراد المجتمع.