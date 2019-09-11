«المرحوم» يرفض ذكر سبب تركه للنصر حتى لا يشمت أحد
تحدث لاعب النصر السابق مرحوم المرحوم، عن سبب رحيله عن النادي، مؤكدًا أنه لا يوجد كيان ناجح بلا أخطاء.
وقال المرحوم خلال برنامج «وينك»: «تركت النادي بسبب ممارسة خاطئة، لا أتكلم عنها أحد حتى لا يتشمّت أحد في النصر».
وأضاف: «أن تواجده بصفوف النصر أضاف له الكثير جدًا، لكن هناك مشكلة وقع بها أندية كبيرة وليس النصر فقط»، معتذرًا عن التصريح عن تفاصيل المشكلة.
وفي سياق منفصل استذكر لاعب النصر السابق موقفا أخلاقيا لماجد عبدالله معه، بسبب تعرضه لإصابة قوية.
وقال المرحوم إنه كان قد تعرض لإصابة شديدة في قدمه، في إحدى المباريات أمام الاتحاد، لكنه تحمل على نفسه وأكمل المباراة.
وأوضح أنه عقب انتهاء المباراة، لم يقدر على الحركة، وطلب الاستناد على ماجد عبدالله، فحمله الأخير، ورفض أن ينزله على الأرض.
كابتن #مرحوم_المرحوم لاعب نادي #النصر السابق:#ماجد_عبدالله حملني على كتفه عندما أصبت رغم أن وزني كان 75 كيلو.. ماجد رجل اتعب من بعده من اللاعبين بأخلاقه.#برنامج_وينك#خليجية pic.twitter.com/6PVVb38OEe
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) September 10, 2019
كابتن #مرحوم_المرحوم لاعب نادي #النصر السابق:
تركت النادي بسبب "ممارسة خاطئة" لا أتكلم عنها أحد حتى لا يتشمّت أحد في النصر..#برنامج_وينك#خليجية pic.twitter.com/Ryvj1ULBfv
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) September 10, 2019
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7314 ] نشر منذ 6 دقائق
#-الله يسعدك ياكابتن مرحوم في حياتك،
#-ويطيل في عمر أبو عبدالله ويرضى عليه،
#-ويرحم أبو خالد الأمير عبدالرحمن إبن سعود ويغفرله،وللكابتن شاكر العليان..