«المرحوم» يرفض ذكر سبب تركه للنصر حتى لا يشمت أحد

طلال الغامدي(صدى):

تحدث لاعب النصر السابق مرحوم المرحوم، عن سبب رحيله عن النادي، مؤكدًا أنه لا يوجد كيان ناجح بلا أخطاء.

وقال المرحوم خلال برنامج «وينك»: «تركت النادي بسبب ممارسة خاطئة، لا أتكلم عنها أحد حتى لا يتشمّت أحد في النصر».

وأضاف: «أن تواجده بصفوف النصر أضاف له الكثير جدًا، لكن هناك مشكلة وقع بها أندية كبيرة وليس النصر فقط»، معتذرًا عن التصريح عن تفاصيل المشكلة.

وفي سياق منفصل استذكر لاعب النصر السابق موقفا أخلاقيا لماجد عبدالله معه، بسبب تعرضه لإصابة قوية.

وقال المرحوم إنه كان قد تعرض لإصابة شديدة في قدمه، في إحدى المباريات أمام الاتحاد، لكنه تحمل على نفسه وأكمل المباراة.

وأوضح أنه عقب انتهاء المباراة، لم يقدر على الحركة، وطلب الاستناد على ماجد عبدالله، فحمله الأخير، ورفض أن ينزله على الأرض.