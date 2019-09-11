توضيح من الممثلة نبيلة عبيد بشأن تجسيدها شخصية زوجة شاه إيران

القاهرة(صدى):

صرحت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، بأنها كانت ستجسد شخصية زوجة شاه إيران الأسبق، وأن المشروع كان قائمًا بالفعل منذ فترة لتنفيذه.

وأوضحت عبيد أنها وافقت على تجسيد الشخصية التي تتناول حياة زوجة شاه إيران، إلا أنها لم تتعاقد على بطولة المسلسل وقتها، مشيرة إلى توقف المشروع بسبب وفاة الكاتب، الذي كان يعمل على تحويل المشروع في سيناريو مسلسل.

وأكدت نبيلة عبيد، أنه في حال عرض نفس الشخصية عليها مجددًا ستوافق على العودة للفن من خلال هذا المسلسل، منوهّة أن الشخصية تستحق ظهورها في عمل فني.