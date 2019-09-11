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شك في سلوكها فطعنها بمقر عملها

شك في سلوكها فطعنها بمقر عملها
أبوظبي(صدى):

أقدم رجل آسيوي في دبي على إنهاء حياة زوجته، طعنًا بالسكين، وذلك لشكه في خيانتها له، وتورطها في علاقة غير شرعية بشخص آخر.

وتوجه الزوج لمقر عمل زوجته واستدرجها لمواقف السيارات، ثم طعنها طعنات نافذة وفر هارباً.

وبالتحريات تم التوصل إلى المتهم وقبض عليه رجال المباحث، وتم اقتياده إلى الإدارة العامة للتحريات، حيث اعترف بجريمته.

وأفاد المتهم بأنه جلب زوجته من بلده، ثم اكتشف أن لها علاقة غير شرعية بشخص آخر، فقرر الانتقام منها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 28533 ] نشر منذ 1 ساعة

يا ليته ما جلبها من بلدها

[ عدد التعليقات: 3688 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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