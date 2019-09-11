بالصور..هكذا أحيت نيويورك الذكرى الـ18 لهجمات سبتمبر

واشنطن(صدى):

بالتزامن مع الذكرى الثامنة عشر لهجمات مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاجون، والمعروفة عالميًا بـ «هجمات 11 سبتمبر»، قامت مدينة نيويورك الأمريكية، بإشعال الأضواء إحياءً لتلك الذكرى.

وتحرص نيويورك على تخليد ذكرى هجمات سبتمبر من خلال إطلاق أضواء مشعة في كل سنة، لكن هذه الطريقة باتت تتعرض لانتقادات واسعة، بسبب التداعيات البيئية.

وتؤثر هذه الأضواء المشعة على حركة الهجرة، التي تقوم بها الطيور، خلال هذه الفترة من السنة، في سماء المدينة.

وتعد هجمات 11 سبتمبر 2001، هي الأعنف في تاريخ الولايات الأمريكية، حيث أسفرت عن مقتل 2996 شخصًا، وجرح الآلاف، ففيها توجهت أربع طائرات نقل مدني تجارية لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها، كانت تلك الأهداف هي برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.