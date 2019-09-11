رأي العلم في «زيت الحبة السوداء»

أميرة خالد(صدى):

يشتهر زيت الحبة السوداء، أو حبة البركة، بأهميته البالغة في الشرق الأوسط، لما ينسب إليه من فوائد مذهلة في علاج الكثير من الأمراض.

وأظهرت الدراسات أن زيت الحبة السوداء يساعد الذين يعانون من حب الشباب والأكزيما والصدفية.

ويتميز الزيت بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، ما يساعد مرضى الربو والسكري، والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

كما يلعب دورا مهما في فقدان الوزن، وكذلك علاج التهاب المفاصل، وغيرها من الحالات المرضية الشائعة.

ويستخرج زيت الحبة السوداء من بذور حبة البركة أو ما يُعرف أيضا باسم الكمون الأسود، والكالونجي الأسود، والكراوية السوداء، وهو نوع نباتي موطنه جنوب آسيا.