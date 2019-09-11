بعد أشهر من المرض..وفاة الفنان هود العيدروس في جدة‎

أميرة خالد(صدى):

توفى الفنان السعودي يمني الأصل هود العيدروس في جدة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أشهر من معاناته مع المرض.

ومن المتوقع أن يتم تشييع جثمان الفنان، بعد صلاة الفجر،ودفته في مقبرة المعلاه بمكة المكرمة.

وكان العيدروس قد ابتعد عن الساحة الفنية لفترة دامت أكثر من 10 سنوات، ليعود في العام 2014 بدويتو غنائي مع الفنانة سالي سيف، مجددا أغنيته الفلكلورية اليمنية القديمة «الحسيني».