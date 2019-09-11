رد الأحوال المدنية على موعد إتاحة تجديد الهوية الوطنية من الخارج

علي القحطاني(صدى):

أجابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن سؤال بشأن موعد إتاحة خدمة تجديد الهوية الوطنية من الخارج.

وقالت الأحوال المدنية: ” سيتم الإعلان عن الآلية قريبًا ” .

يذكر أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية عبر تفويض أو وكالة شرعية لدى الوكيل أو المفوض عنه.

ووضعت الأحوال المدنية عدة شروط يجب توفرها لتجديد الهوية الوطنية لشخص متواجد في الخرج، وهي أن يكون المستفيد خارج المملكة، وتعبئة النموذج المعد لتجديد الهوية الوطنية، إضافة إلى وجود بصمة وصورة في النظام للمستفيد، وتفويض أو وكالة شرعية لدى الوكيل أو المفوض عنه، إلى جانب إبلاغ الوكيل بضرورة مراجعة الشخص المعني للأحوال المدنية عند عودته للمملكة.