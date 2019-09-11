بالفيديو.. المسحل: مباراة الأخضر غير مرضية لكنها مفيدة

ماجد محمد(صدى):

علق ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، على نتيجة مباراة الأخضر أمام اليمن مساء الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وأكد ” المسحل ” خلال تصريحات تلفزيونية، أن نتيجة المباراة لم تكن مرضية أبدًا، ولكن لدينا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني ومساندة الجمهور.

وأوضح أنه بالرغم من هذه النتيجة المؤلمة إلا أنها قد تكون مفيدة لتدارك الأخطاء مبكرًا خلال المباريات القادمة، قائلًا ” نطمع في 3 نقاط في مباراة سنغافورة يوم 10 أكتوبر “.

واكتفى الأخضر بالتعادل الإيجابي في المباراة التي جمعته بالمنتخب اليمني، مساء الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

#الدوري_مع_وليد ياسر المسحل – رئيس اتحاد كرة القدم

توقعت أن لا يكون المنتخب اليمني صيداً سهلا.. نتيجة اليوم غير "مرضية" لكن مفيدة لتدارك الأخطاء.. التصحيح سيكون في لقاء #سنغافورة #السعودية_اليمن pic.twitter.com/J4HLU0bKub — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 10, 2019

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