نيمار ينتقم من عارضة الأزياء بعد اتهامها له بالاغتصاب

نواف السالم(صدى):

يبدو أنه حان الوقت لينتقم نجم سان جيرمان نيمار دا سيلفا من عارضة الأزياء نغيلا ترينداد مينديز دي سوزا، التي اتهمته، باغتصابها في باريس في 15 مايو.

وأصدرت الشرطة بيانًا بشأن تلك الواقعة لتؤكد على أنه تم إكمال التحقيقات في واقعة نيمار وعارضة الأزياء، والتي انتهت باتهام العارضة بالابتزاز.

وقال بيان للشرطة: ” بعد الاطلاع على الأدلة في التحقيقات قررت الشرطة اتهام نغيلا ترينداد مينديس وإستيفنز ألفيس زوجها السابق بجريمة الاحتيال، وتقرر أيضًا اتهام ألفيس بنشر محتوى نغيلة من صور وفيديوهات مثيرة على الإنترنت، كما تقرر اتهام نغيلة بارتكاب جرائم التنديد والابتزاز “.

وبعد دراسة الحالة جيدًا، قررت الشرطة عدم اتهام نيمار لأن الأدلة التي قدمتها عارضة الأزياء البرازيلية غير متسقة.