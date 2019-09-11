طارق الحبيب يرد على زوجة اكتشفت شذوذ زوجها جنسيًا (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

قدّم استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، نصيحة للزوجة التي اكتشفت بعد فترة من الزواج بأن زوجها شاذ جنسيًا.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” ياهلا ” ، أن هناك شذوذ بالميل إلى الرجل فقط، وهناك شذوذ مزودج أي يميل للرجال والنساء، مؤكدًا أن هناك الشذوذ ليس معناه أنه رجلًا فاسدًا.

وأضاف طارق الحبيب، أن هذا الرجل غير مريض ولكن لديه خللًا فطريًا في تركيبته لا يعرف العلماء حتى الآن كيف يبدأ، ويتم إخضاعه لبرامج علاجية لجعله يميل إلى جنس واحد.