وظائف شاغرة للجنسين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة السيف غاليري توفر وظائف فورية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بفرع محافظة جدة، بالمسميات التالية (مُمثلة مبيعات، ومُمثل مبيعات، ومُحاسبة عملاء، ومُحاسب عملاء)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، التفرغ التام للوظيفة، الأولوية لمن لديه خبرة سابقة، و أن لا يقل العمر عن 20 سنة لوظيفة (محاسب ومُمثلي العملاء).

ويمكن إرسال السيرة الذاتية من ورقة واحدة إلى البريد الإلكتروني التالي (مع تحديد مسمى الوظيفة واسم المدينة):[email protected]