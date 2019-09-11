بترومين تعلن عن وظائف لحديثي التخرج

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بترومين بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظائف (للرجال) لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل في المدن التالية (الرياض، وجدة، وأبها، والدمام، ومكة المكرمة)، بمسمى (مُدير مبيعات)، عبر برنامج (تمهير).

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال)، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

مدير مبيعات (جدة):هنــــــــــا.

مدير مبيعات (الدمام):هنـــــــــــــا.

مدير مبيعات (أبها):هنــــــــــــا.

– مدير مبيعات (مكة المكرمة):هنـــــــــــــــا.

– مدير مبيعات (وظيفتان – الرياض):هنــــــــــــــا.