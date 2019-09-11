مذيعة ” إذا سألك الرجل وينك قولي مالك دخل ؟! “

الأربعاء 11
سبتمبر
متعود ه يعني دايره علي حل شعرها ي مواطن.
قالتها لي بنت قبل ثلاثه أسابيع
وجاااااها كف مااااااشي2000
وسنعت أبشركم😐
غصب يتكلمون كلام السعوديات . ابوشكيب
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ))
اذا.ماله دخله. مالك حق. تطلبينه فلوس والله انكن خايبات وعلى الردء متجمعات
واذا قال انت طالق
قولي له ما لك دخل
واذا تزوج الثانيه
قولي له مالك دخل
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مبروك[ عدد التعليقات: 2323 ] نشر منذ 13 ساعة
متعود ه يعني دايره علي حل شعرها ي مواطن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52438 ] نشر منذ 13 ساعة
قالتها لي بنت قبل ثلاثه أسابيع
وجاااااها كف مااااااشي2000
وسنعت أبشركم😐
محمد[ عدد التعليقات: 3244 ] نشر منذ 12 ساعة
غصب يتكلمون كلام السعوديات . ابوشكيب
سردار[ عدد التعليقات: 3478 ] نشر منذ 12 ساعة
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ))
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43369 ] نشر منذ 11 ساعة
اذا.ماله دخله. مالك حق. تطلبينه فلوس والله انكن خايبات وعلى الردء متجمعات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43369 ] نشر منذ 11 ساعة
اذا.ماله دخله. مالك حق. تطلبينه فلوس والله انكن خايبات وعلى الردء متجمعات
لللل[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 6 ساعات
واذا قال انت طالق
قولي له ما لك دخل
واذا تزوج الثانيه
قولي له مالك دخل