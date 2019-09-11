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  3. مذيعة ” إذا سألك الرجل وينك قولي مالك دخل ؟! “

مذيعة ” إذا سألك الرجل وينك قولي مالك دخل ؟! “




7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2323 ] نشر منذ 13 ساعة

متعود ه يعني دايره علي حل شعرها ي مواطن.

[ عدد التعليقات: 3244 ] نشر منذ 12 ساعة

غصب يتكلمون كلام السعوديات . ابوشكيب

[ عدد التعليقات: 3478 ] نشر منذ 12 ساعة

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ))

[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 6 ساعات

واذا قال انت طالق
قولي له ما لك دخل
واذا تزوج الثانيه
قولي له مالك دخل

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